Литвин має намір влаштувати парламентським новачкам «лікнеп»

Перед початком роботи нової Верховної Ради необхідно буде привести в порядок сесійну залу та ознайомити новообраних депутатів із системою голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання підготовчої групи з організації роботи нової ВР сказав голова цієї групи Володимир Литвин.

Зокрема, за його словами, коли завершиться останнє засідання нинішнього парламенту, то необхідно «привести в належний стан сесійну залу».

Також, як зазначив В.Литвин, необхідно визначитися з місцями новообраних народних депутатів в сесійній залі.

Крім того, В.Литвин вважає, що необхідно написати листа «в електронній або традиційній формі», в якому запросити новообраних депутатів в сесійну залу ще перед початком роботи парламенту, аби ознайомити їх з роботою системи для голосування «Рада».

В.Литвин наголосив, що також необхідно вирішити питання щодо розселення в готелі народних депутатів. «Майже 2/3 депутатів обрані вперше у Верховну Раду. Такого оновлення історія українського парламентаризму не знає», - підкреслив він.