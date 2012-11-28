Адвокат каже, що Луценка завтра мають привезти в Київ

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка завтра потрібно доставити з Менської колонії до Апеляційного суду Києва на оголошення повного тексту ухвали за його скаргою на вирок у справі щодо організації незаконного стеження.

Про це в коментарі УНІАН заявив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

«Я вважаю, що його повинні завтра доставити в суд, оскільки це була його скарга, він брав участь в судових засіданнях на її підтримку. Але як діятиме наша пенітенціарна система, це нікому не відомо», - сказав О.Баганець.

Водночас у прес-службі Державної пенітенціарної служби України наразі не вдалося отримати з цього приводу будь-яких роз’яснень, оскільки, як і раніше, мобільні телефони працівників або не відповідають, або їхні власники просто скидають виклик.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко подав апеляційну скаргу на цей вирок Печерського районного суду Києва.

Апеляційний суд почав розглядати скаргу 20 листопада. Того ж дня Ю.Луценка було доставлено до суду із Менської колонії, де він відбуває покарання. У період розгляду скарги екс-міністр перебував у Лук’янівському СІЗО.

22 листопада Апеляційний суд оголосив рішення, яким залишено без змін вирок екс-главі МВС у кримінальній справі про організацію стеження. Після цього Ю.Луценка відвезли назад до колонії.

Завтра, 29 листопада, о 10.00 Апеляційний суд Києва розпочне оголошення повного тексту ухвали, якою екс-міністру внутрішніх справ відмовлено в задоволенні скарзі на вирок.