Янукович в Ашгабаті переговорив з Путіним

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулась в рамках роботи засідання Ради глав держав СНД в Ашгабаті.

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Подробиць зустрічі прес-служба не надала.

Прес-служба В.Путіна також не уточнила перелік питань, які обговорювали президенти України та Росії.