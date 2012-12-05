Янукович в Ашгабаті переговорив з Путіним
14:59, 05 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович провів зустріч із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Подробиці зустрічі не повідомляються
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулась в рамках роботи засідання Ради глав держав СНД в Ашгабаті.
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Подробиць зустрічі прес-служба не надала.
Прес-служба В.Путіна також не уточнила перелік питань, які обговорювали президенти України та Росії.
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