Джерело: Україна не підписуватиме угоду про спільний валютний ринок СНД

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні в Ашгабаті бере участь у засіданні Ради голів держав Співдружності Незалежних Держав.

4 грудня помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив журналістів у Москві, що на саміті голів країн СНД в Ашгабаті планується підписати Угоду про співпрацю у сфері організації інтегрованого валютного ринку держав - учасниць СНД.

«Реалізація Угоди сприятиме розширенню практики використання національних валют при здійсненні платежів у сфері зовнішньої торгівлі і надання фінансових послуг. Цей документ покликаний істотно полегшити роботу банків на просторі СНД, підвищити макроекономічну стабільності в регіоні», - сказав він.