У Кличка наполягають, що уряд Азарова не мав права подавати проект бюджету

Як повідомляє прес-служба партії «УДАР», у зв’язку з цим народний депутат Ірина Геращенко зареєструвала у парламенті проект постанови, яким пропонується скасувати рішення Верховної Ради від 4 грудня 2012 року про ухвалення постанови «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік».

Автор ініціативи звертає увагу на те, що відповідне рішення було ухвалене з порушенням процедури прийняття законів та постанов.

Проект закону про держбюджет на 2013 рік Кабінет міністрів вніс до ВР 3 грудня 2012 року, тобто того ж дня, коли Президент своїм указом відправив у відставку прем'єр-міністра та уряд.

Відповідно до частини 3 статті 155 закону «Про Регламент Верховної Ради України», у разі відставки Кабінету міністрів до подання до Верховної Ради проекту закону про держбюджет на наступний рік відлік строків розгляду парламентом проекту закону про держбюджет на наступний рік припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту закону про державний бюджет на наступний рік новосформованим Кабінетом міністрів, пояснюють в «УДАРі».

За словами І.Геращенко, Кабінет міністрів також не дотримав вимогу Регламенту ВР, відповідно до якої, поданий урядом проект закону про держбюджет на наступний рік надається народним депутатам не пізніше ніж за чотири дні до його представлення у ВР. Проект було внесено 3 грудня, а представлено – 4 грудня. Депутати отримали копії проекту бюджету зранку 4 грудня.

Крім того, постановою запропоновано прийняти державний бюджет на 2013 рік без розгляду у трьох читаннях, що також є порушенням Регламенту, заявляє І.Геращенко.

Вона звертає увагу й на інші порушення Конституції і Регламенту, адже за даний проект голосували народні депутати не особисто (їхніми картками голосували колеги, що можна простежити із відеозапису засідання), та в залі не була присутня кількість депутатів, необхідна для прийняття рішень.

В «УДАРі» переконані, що інші опозиційні партії приєднаються до цієї ініціативи і підтримають її у парламенті. «Потрібно терміново припинити цю профанацію під назвою «розгляд бюджету» і залишити це питання для нового уряду та на розгляд вже нового складу парламенту», – переконані в партії.

Як повідомляв УНІАН, в уряді наполягають на легітимності проекту бюджету-2013, оскільки він був схвалений до відставки Кабміну.

Верховна Рада планує завтра, 6 грудня, ухвалити проект держбюджету на 2013 рік.