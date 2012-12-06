Відсьогодні у штаті Вашингтон можна курити марихуану

Про це повідомляють «Коментарі».

Як відомо, на початку листопада жителі штатів Вашингтон і Колорадо проголосували за легалізацію марихуани. З 6 грудня в штаті Вашингтон її можна вживати і продавати «в розважальних цілях».

За новими правилами, жителі Колорадо і Вашингтона зможуть купувати марихуану в кількості не більше унції (28,3 г) в певний період часу для використання «в особистих цілях». Марихуана, як і алкоголь, буде продаватися тільки клієнтам у віці старше 21 років.

У Вашингтоні будуть видаватися спеціальні ліцензії на виробництво і продаж марихуани. У Колорадо ж правила будуть м'якші - там жителям буде дозволено навіть самостійно її вирощувати.

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Колорадо і Вашингтон стали першими штатами в історії США, які дозволили своїм жителям легально вживати легкі наркотики. Раніше марихуана була легалізована тільки в Каліфорнії, але і то виключно в медичних цілях.