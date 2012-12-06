Кармазін каже, що депутатам досі не роздали таблиці з поправками до бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив народний депутат від НУ-НС Юрій Кармазін.

«Станом на 10.10 порівняльну таблицю з поправками не роздали до цього бюджету», - сказав Ю.Кармазін.