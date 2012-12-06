Рада шостого скликання своє відпрацювала
13:01, 06 грудня 2012Політика
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11-ту сесію Верховної Ради України шостого скликання закрито.
На закритті сесії не було Президента
Парламент наступного, сьомого скликання збереться на перше пленарне засідання 12 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Литвин запросив народних депутатів для спільного фотографування на пам’ять.
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На закритті сесії не був присутній Президент України Віктор Янукович.
Крім того, у сесійній залі були присутні лише деякі члени уряду, проте не було прем’єр-міністра України Миколи Азарова та віце-прем’єр-міністрів.
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