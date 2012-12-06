Литвин сказав, що буде замість «кінця світу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на останньому засіданні парламенту шостого скликання.

Він зазначив, «пророкування про кінець світу в грудні 2012 року, судячи з усього, скасовується. Кінця світу не буде і це – чудово».

За його словами, буде початок нового етапу парламентського життя в Україні. «Відлік його справ і днів розпочнеться за тиждень. Чи стане ця новина гарною для людей і країни, залежить від нас з вами – досвідчених народних депутатів, що пройшли різноманітні політичні баталії, і від законодавців нової хвилі, яким належить вперше прийняти присягу», - наголосив В.Литвин.

В.Литвин висловив сподівання, що парламент сьомого скликання «у наступні 5 років буде хорошою новиною для країни і народу». «Нам не потрібна «Новина» на зразок описаної у відомому оповіданні Василя Стефаника, але вже по відношенню до всієї країни», - зазначив голова ВР.

В.Литвин наголосив, що парламент шостого скликання - «плід багатомісячної політичної кризи, жорсткого протистояння і складного компромісу, а також перших в історії України позачергових парламентських виборів 2007 року». «Народившись у муках, парламент, що відходить у минуле, практично відразу потрапив у вир могутніх політичних штормів та вітрів, як в середині країни, так і за її межами», - наголосив В.Литвин.