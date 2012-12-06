У Верховну Раду запросили 300 гостей

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання.

Як зазначив голова підготовчої групи Володимир Литвин, протягом двох годин відбудеться урочисте складення присяги, а також підписання народними депутатами персонально тексту присяги. Після того, як депутати підпишуть текст присяги, вони отримують картку для голосування, а також від представників ЦВК - постійне посвідчення народного депутата.

В.Литвин зазначив, що перше засідання ВР розпочнеться о 12-й годині 12 грудня відповідним оголошенням про це найстаршим за віком народним депутатом.

Після цього буде сформована тимчасова президія ВР, до складу якої увійдуть голова підготовчої групи, а також по одному представнику від кожної політичної сили, що пройшли до ВР. Зокрема від Партії регіонів це буде Олександр Єфремов, від КПУ – Петро Симоненко, від УДАРу – Віталій Ковальчук і від «Свободи» - Руслан Кошулинський.

Партія «Батьківщина» наразі не визначилася з тим, кого вона делегуватиме до складу тимчасової президії. Крім того, на урочисте засідання буде запрошено 300 гостей, серед яких попередні президенти України, голови Верховної Ради всіх скликань та інші високопосадовці, представники дипломатичних місій.