Янукович назве ім'я нового прем'єра до кінця тижня

Про це Глава держави повідомив під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав, повідомляє прес-служба глави держави.

«До цієї неділі я, скоріше за все, визначуся з кандидатурою Прем’єр-міністра», - сказав Віктор Янукович.

Президент пообіцяв підписати подання щодо кандидатури керівника Уряду та провести з ним співбесіду перед своїм візитом до Індії, який запланований на 9-12 грудня.