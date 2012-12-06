Янукович назве ім'я нового прем'єра до кінця тижня
19:50, 06 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович визначиться з кандидатурою Прем’єр-міністра України до кінця тижня.
Янукович визначиться з премєром до візиту в Індію
Про це Глава держави повідомив під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав, повідомляє прес-служба глави держави.
«До цієї неділі я, скоріше за все, визначуся з кандидатурою Прем’єр-міністра», - сказав Віктор Янукович.
Президент пообіцяв підписати подання щодо кандидатури керівника Уряду та провести з ним співбесіду перед своїм візитом до Індії, який запланований на 9-12 грудня.
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