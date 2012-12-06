Експерт: Приєднання України до євразійських структур - реалістичний сценарій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні круглого столу.

«На мій погляд, питання зміни інтеграційного курсу з європейського на євразійський сьогодні вже не розглядається як елемент дискусії або м'якого тиску на наших партнерів у ЄС. Я вважаю, що вже сьогодні приєднання до євразійських інтеграційних структур - один з реалістичних сценаріїв», - сказав він.

За словами В.Чалого, Україна на сьогодні є фактично членом Єдиного економічного простору. «Україна не оформила де-факто всі свої дії, але де-юре навіть парламент ратифікував з застереженнями процес нашого входження в ЄЕП», - сказав він.

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В.Чалий відзначив, що Україна зробила перший інтеграційний крок у євразійському напрямі. «Підписання угоди про зону вільної торгівлі СНД - це фактично перший реальний інтеграційний крок, і він був зроблений саме на північно-східному напрямі»,- сказав він.

Водночас, за словами В.Чалого, такий крок поки що дає можливість Україні просуватися активно на переговорах по підписанню Угоди про асоціацію з ЄС.

Він також вважає правильним, що на сьогодні процес лібералізації візового режиму з Євросоюзом уже не ставиться у залежність від політичного розвитку ситуації в Україні, «тобто є питання, які стосуються суспільства, а є питання, які стосуються влади».

В.Чалий зазначив, що сьогодні в Україні розпочалась інформаційна кампанія щодо зміни європейського курсу. «Сьогодні починається дуже серйозна інформаційна кампанія, ресурсно забезпечена, яка хоче знайти суспільну підтримку зміні 20-річного європейського курсу України», - сказав він. За словами експерта, ця кампанія проводиться із застосуванням «нечистих прийомів».

«Наприклад, один з лідерів поки що недержавної компанії заявляє про те, що соціологічні опитування, які свідчать про підтримку громадянами України європейського курсу неправильні, а правильні інші опитування», - сказав В.Чалий.