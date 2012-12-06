Експерт: Приєднання України до євразійських структур - реалістичний сценарій
Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий вважає приєднання України до євразійських інтеграційних структур одним із реалістичних сценаріїв.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні круглого столу.
«На мій погляд, питання зміни інтеграційного курсу з європейського на євразійський сьогодні вже не розглядається як елемент дискусії або м'якого тиску на наших партнерів у ЄС. Я вважаю, що вже сьогодні приєднання до євразійських інтеграційних структур - один з реалістичних сценаріїв», - сказав він.
За словами В.Чалого, Україна на сьогодні є фактично членом Єдиного економічного простору. «Україна не оформила де-факто всі свої дії, але де-юре навіть парламент ратифікував з застереженнями процес нашого входження в ЄЕП», - сказав він.
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В.Чалий відзначив, що Україна зробила перший інтеграційний крок у євразійському напрямі. «Підписання угоди про зону вільної торгівлі СНД - це фактично перший реальний інтеграційний крок, і він був зроблений саме на північно-східному напрямі»,- сказав він.
Водночас, за словами В.Чалого, такий крок поки що дає можливість Україні просуватися активно на переговорах по підписанню Угоди про асоціацію з ЄС.
Він також вважає правильним, що на сьогодні процес лібералізації візового режиму з Євросоюзом уже не ставиться у залежність від політичного розвитку ситуації в Україні, «тобто є питання, які стосуються суспільства, а є питання, які стосуються влади».
В.Чалий зазначив, що сьогодні в Україні розпочалась інформаційна кампанія щодо зміни європейського курсу. «Сьогодні починається дуже серйозна інформаційна кампанія, ресурсно забезпечена, яка хоче знайти суспільну підтримку зміні 20-річного європейського курсу України», - сказав він. За словами експерта, ця кампанія проводиться із застосуванням «нечистих прийомів».
«Наприклад, один з лідерів поки що недержавної компанії заявляє про те, що соціологічні опитування, які свідчать про підтримку громадянами України європейського курсу неправильні, а правильні інші опитування», - сказав В.Чалий.