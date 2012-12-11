Експерт: Попов домагатиметься «соціального бюджету» для Києва

«Позначені законом про бюджет параметри фінансування соціальних програм і інфраструктурних проектів Києва означають дворазове, порівняно з поточним роком, збільшення дефіциту бюджету столиці. І це загрожує для міста непередбачуваними наслідками», - сказав Кость Бондаренко в зв'язку із критичними зауваженнями глави КМДА Олександра Попова з приводу поданого урядом і затвердженого парламентом Держбюджету.

«Глава КМДА зробив несподівано жорстку заяву саме тому, що розуміє можливі наслідки скорочення бюджету столиці. Тут питання навіть не в тому, що багато проектів, у тому числі соціальні, у сфері освіти та медицини, громадського транспорту, ініційовані Олександром Поповим, доведеться заморозити. Мова йде вже не про розвиток, а про виживання столиці. Зрозуміло, Попов, який багато працював на перспективи Києва, не може бути задоволений такою ситуацією», - зазначив політолог.

«Другий момент: Попов, очевидно, розуміє те, що не зрозуміли або чому не надали значення в уряді та парламенті. Утиск інтересів столиці в нинішній соціально-політичній ситуації неприпустимий. Зростання протестних настроїв киян здатне перетворити столицю на порохову діжку, яка може вибухнути масовими протестами. Скорочення фінансування Києва - серйозна помилка уряду і Верховної Ради України, ця помилка може мати непередбачувані наслідки», - зазначив експерт.

На думку Костя Бондаренка, заява голови КМДА свідчить про серйозний намір столичної влади боротися за відновлення бюджетних прав столиці та її жителів. «Вважаю, Попов дуже серйозно займеться вирішенням цього питання в парламенті нового скликання. Думаю, підтримка в нього буде - в іншому випадку кияни не зрозуміють депутатів, делегованих від столиці до Верховної Ради», - сказав експерт.

Нагадаємо, що дефіцит бюджету Києва в 2013 році складе близько 4 мільярдів гривень. Такі параметри затверджені Законом про Держбюджет України на 2013 рік. Керівник Києва Олександр Попов назвав затверджений бюджет неприйнятним. «У бюджеті 2013 дефіцит становить 25-30% бюджету Києва. Для життєдіяльності міста це значить, що потрібно на третину скоротити все, що фінансується з бюджету, зокрема, функціонування шкіл, громадського транспорту», - зазначив Олександр Попов в ефірі Першого національного телеканалу.

Крім того, голова КМДА зробив заяву для преси, в якій зазначив, що запланований урядом прямий і прихований дефіцит бюджету столиці виключає регулярність виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Засоби для муніципальної допомоги інвалідам та пенсіонерам, а також для надбавок до зарплат вчителям, медикам та іншим соціальним працівникам взагалі не передбачені. «Недофінансування може призвести до збоїв в роботі громадського транспорту, житлово-комунального господарства та інших сфер життєдіяльності столиці», - підкреслив він.

У зв'язку з цим голова КМДА звернувся до профспілкових організацій, до новообраних народних депутатів із закликом об'єднатися для захисту інтересів киян.