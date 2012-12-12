Сьогодні збереться нова ВР

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте засідання парламенту розпочнеться о 10.00.

За підсумками виборів до Верховної Ради, які відбулися 28 жовтня, до парламенту за списками політичних партій пройшли 225 народних депутатів від Партії регіонів, партії “Батьківщина”, партії «УДАР», Комуністичної партії України та партії “Свобода”, а також 220 народних депутатів, обраних в мажоритарних округах.

На урочистому засіданні депутати складуть присягу на вірність українському народу, а потім особисто підпишуть текст присяги. Тільки після цього вони отримають картки для голосування та постійні посвідчення народних депутатів. Урочиста частина триватиме з 10-ї до 12-ї години ранку.

О 12.00 розпочнеться перше засідання першої сесії парламенту нового скликання. Зокрема, планується сформувати тимчасову президію ВР, яка координуватиме роботу парламенту до обрання голови Верховної Ради та його заступників.

За попередніми даними, до складу тимчасової президії увійдуть голова підготовчої групи з організації роботи ВР Володимир Литвин, від Партії регіонів Олександр Єфремов, від “Батьківщини” Андрій Кожем'якін, від КПУ – Петро Симоненко, від «УДАРу» – Віталій Ковальчук і від «Свободи» - Руслан Кошулинський.

Після цього передбачено ухвалити рішення парламенту про надання згоди на призначення Миколи Азарова прем'єр-міністром України.

Лише після цього депутати планують перейти до розгляду питання про формування фракцій та комітетів.

Крім того, Президент України Віктор Янукович звернеться до новообраних народних депутатів у день відкриття І сесії Верховної Ради України VII скликання у відеозверненні. Це відеозвернення було записано перед відльотом глави держави до Республіки Індія, де він перебуває з державним візитом з 9 по 12 грудня.

Загалом на урочисте засідання ВР запрошено 300 гостей.