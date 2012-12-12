У Києві відбудеться творча зустріч з Олександром Глядєловим
16:45, 12 грудня 2012Політика
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14.12.2012, п’ятниця
18-00 – у Києві відбудеться творча зустріч з Олександром Глядєловим — відомим українським документальним фотографом, членом журі всеукраїнського конкурсу «Фотограф Року 2012» (організатор – фотопортал Foto.ua). Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1. Вхід безкоштовний, за попередньою реєстрацією на moderator@office.foto.ua.
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