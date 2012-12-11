Лист Кузьміна Обамі у США називають «ганьбою української дипломатії»

Як повідомляє українська служба радіо "Свобода", зміст листа Р.Кузьміна Президенту США Бараку Обамі схожий швидше на скаргу пересічного громадянина країни, а не посадовця високого рангу, стверджують американські юристи та політологи.

"Член уряду пише до Президента США, перескакуючи усі процедури, через Державний департамент, через Міністерство юстиції в Америці… Це не є протизаконно, але я сподіваюсь, що Президент Обама візьме того листа і передасть до Держдепу чи Міністерства юстиції, хай вони тим турбуються", - цитує радіостанція юриста із кримінального та імміграційного права, адвоката Мирослава Смородського.

За його словами, якби Р.Кузьмін був звичайним українцем, слабку англійську та брак дипломатії у його листі можна було б зрозуміти. Однак якщо до Білого дому скаржиться перший заступник генерального прокурора України і публічно просить допомогти у розслідуванні вбивства 16-річної давнини, то у США такому кроку дивуються, стверджує М.Смородський.

Професор, старший науковий співробітник кафедри міжнародних відносин в Університеті Джона Гопкінса Тарас Кузьо називає лист Р.Кузьміна "ганьбою української дипломатії". На його думку, подібні листи щодо кримінальних розслідувань мають перекладатися без помилок і надсилатися внутрішньою таємною поштою.

Т.Кузьо пов'язує публічність прокурорського листа зі справою екс-прем’єра Юлії Тимошенко. "Пан Кузьмін шукає інформацію, щоб більше засудити Тимошенко", – додав він.

Експерт наголошує, що в Україні відсутнє верховенство права, і не виключає, що Америка вже має список людей, кого не впускатимуть у країну. Проте щодо економічних санкцій щодо України Т.Кузьо оптимістичний. "Я не думаю, що Захід запроваджуватиме санкції проти України. Але те, що чорний список високопосадовців з України, які не можуть уже приїхати або в Західну Європу, або у Сполучені Штати, або в Канаду, це вже зроблено", – вважає Т.Кузьо.

Старший науковий співробітник Інституту економіки імені Пітерсона, експерт з питань України у Вашингтоні Андерс Ослунд вважає, що причиною відмови у візі Р.Кузьміну є постійні порушення ним прав людини. Так само вважає політолог з українських питань у США Андрій Добрянський. Справжня причина намагань Р.Кузьміна потрапити в поле зору американських урядовців – спроба отримати негласне "добро" Заходу на звинувачення Ю.Тимошенко у причетності до вбивства Є.Щербаня.

Крім того, на думку А.Добрянського, Р.Кузьмін надіслав листа Президенту США, щоб ще раз прорекламувати себе у західних медіа. Однак, упевнений політолог, західних журналістів важко обдурити. "Він виглядає як особа, яка хоче, щоб публіка його знала, дуже пхається до Заходу, щоб преса його чула, і неправду каже. Він говорить про таку реальність, що більшість Заходу не розуміє, звідки це надходить", – сказав А.Добрянський.

Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до усіх осіб, про кого згадує Р.Кузьмін у своєму листі як нібито лобістів інтересів Ю.Тимошенко у США. Це колишній конгресмен від штату Канзас Джим Слаттері, який нині працює у фірмі Wiley Rein, його колеги Джо Вільямсон і Ральф Касья, а також юрист Стів Банел. Жодної відповіді поки що не надійшло.