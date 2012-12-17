Фракції УДАРу, «Батьківщини» та «Свободи» створять Раду опозиції
13:51, 17 грудня 2012Політика
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Три опозиційні фракції – партій «УДАР», «Батьківщина» та «Свобода» - для координації своїх дій у парламенті планують створити Раду опозиції.
Яценюк, Кличко, Тягнибок домовилися про спільні дії
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
«Попередньо погоджене наступне – ми будемо створювати Раду опозиції», - сказав він.
А.Яценюк зауважив, що Рада опозиції на своїх засіданнях ухвалюватиме рішення щодо того, які законопроекти спільно реєструвати та за якою процедурою пропонувати їх розгляд у сесійній залі.
А.Яценюк також додав, що у Раді опозиції по черзі головуватимуть представники всіх трьох фракцій.
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