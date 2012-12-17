Фракції УДАРу, «Батьківщини» та «Свободи» створять Раду опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Попередньо погоджене наступне – ми будемо створювати Раду опозиції», - сказав він.

А.Яценюк зауважив, що Рада опозиції на своїх засіданнях ухвалюватиме рішення щодо того, які законопроекти спільно реєструвати та за якою процедурою пропонувати їх розгляд у сесійній залі.

А.Яценюк також додав, що у Раді опозиції по черзі головуватимуть представники всіх трьох фракцій.