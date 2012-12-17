До Тимошенко приїхала німецький лікар

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у приймальні ЦКЛ «Укрзалізниці».

У приймальні зауважили, що німецький лікар прибула в ЦКЛ близько 15.35, її супроводжує перекладач. У даний час А.Райсхауер перебуває у головного лікаря ЦКЛ Михайла Афанасьєва.

«Один лікар приїхав - Аннет (Аннет Райсхауер – УНІАН). Вона з перекладачем. Зараз вона у головного лікаря, у Михайла Васильовича», - повідомили у приймальні.

Разом з тим співрозмовник агентства не зміг відповісти на питання, скільки часу А.Райсхауер перебуватиме у харківській лікарні.

У ЦКЛ зараз також працюють члени української частини міжнародної медичної комісії.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці», з цього часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають у Харків, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.