Тігіпко погрожує блокувати трибуну, якщо не дадуть говорити російською

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР.

«Я просив би дати можливість всім депутатам виступати, якщо вони бажають в тому числі, і російською мовою. Якщо цього не буде - то ми не дамо нікому виступати з цієї трибуни», – сказав С.Тігіпко.

Народний депутат наголосив, що примусової українізації представники фракції Партії регіонів ніколи не підтримають.

«Примушувати дорослу людину говорити тією мовою, якою вона не хоче говорити, це означає тільки одне - ми отримаємо зворотній ефект», - сказав С.Тігіпко.

Він виступив з ініціативою провести парламентські слухання щодо мовного питання, а також розглянути можливість внесення змін до мовного закону.

«Якщо ми будемо загострювати це питання, то це призведе до того, що з’являться радикали і врешті-решт будуть зростати сепаратистські настрої», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня фракція ВО «Свобода» висунула вимогу до народних депутатів виступати в сесійній залі державною мовою.

Зокрема, під час виступу російською мовою народного депутата від фракції Партії регіонів Владислава Лук’янова депутати із фракції «Свобода» почали скандувати: «українська!», вимагаючи виступати українською мовою.

Раніше лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок виступив з вимогою, щоб народні депутати виступали у парламенті українською мовою. Виступ О.Тягнибока супроводжували свистом депутати з фракцій ПР та КПУ.