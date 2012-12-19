Регіонал розповів, коли сформують комітети ВР
07:18, 19 грудня 2012Політика
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Робочі комітети Верховної Ради будуть сформовані 25-го грудня, переконаний народний депутат від Партії регіонів Володимир Вечерко.
Вечерко впевнений, що комітети сформують 25 грудня. Фото з офіційного сайту
Про це він заявив в ефірі «5 каналу».
«Завдання номер один - сформувати комітети, щоб це був повноправний робочий орган Верховної Ради, щоб він приступив до роботи. Поки комітети не будуть сформовані, роботи не буде. Тому 25-го числа ми проголосуємо за комітети і почнемо нормально і спокійно працювати, шукати компроміси всередині парламенту з усіма політичними силами, які туди прийшли», - заявив Вечерко.
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