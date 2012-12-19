Регіонал розповів, коли сформують комітети ВР

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Завдання номер один - сформувати комітети, щоб це був повноправний робочий орган Верховної Ради, щоб він приступив до роботи. Поки комітети не будуть сформовані, роботи не буде. Тому 25-го числа ми проголосуємо за комітети і почнемо нормально і спокійно працювати, шукати компроміси всередині парламенту з усіма політичними силами, які туди прийшли», - заявив Вечерко.