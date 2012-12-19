Нардепи пропонують відновити в Києві районні ради

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”, проектом закону пропонується внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" в частині обов’язкового відновлення діяльності районних у місті Києві рад, які було ліквідовано у вересні 2010 року, а також щодо обов’язкового призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації особи, яка обрана киянами Київським міським головою.

Найближчі вибори до районних у місті Києві рад пропонується провести одночасно з найближчими виборами Київської міської ради.

Народні депутати переконані, що прийняття законопроекту відновить самоврядування, якого зараз у столиці практично немає.

Нагадаємо, у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект № 1032-1 про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» щодо призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації виключно особи, обраної Київським міським головою. Цей законопроект внесли народні депутати від опозиції - Олександр Бригинець, Андрій Павловський, Юрій Одарченко, Володимир Бондаренко, Володимир Ар′єв, Юрій Стець та Дмитро Андрієвський.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2010 року Київська міська рада ліквідувала районні ради з 31 жовтня 2010 р. За це рішення проголосували 95 депутатів Київради з 110 зареєстрованих у залі, проти висловилися 12.

Київрада припинила з 31 жовтня шляхом ліквідації районні в місті Києві ради: Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську райради, а також їхні виконавчі органи – відповідні районні державні адміністрації.

Рішенням також передбачалось у десятиденний термін, з дня набрання чинності цього рішення, утворити ліквідаційні комісії районних рад та адміністрацій, а також вжити заходів щодо забезпечення функціонування райадміністрацій на базі виконавчих органів районних рад, які ліквідовуються відповідно до цього рішення.

Із 31 жовтня 2010 року в Києві були утворені районні державні адміністрації, підпорядковані мерії: Голосіївська, Дарницька, Деснянська, Дніпровська, Оболонська, Печерська, Подільська, Святошинська, Солом’янська та Шевченківська.