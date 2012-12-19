Від Генпрокуратури вимагають розслідувати напад на захисників Гостинного двору

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

«Сьогодні, в ніч на Святого Миколая, коли Святий руками хороших людей робить хороші справи, власники Гостинного двору просто витерли ноги об цю традицію, зробивши очевидне зло, силою викинувши на вулицю захисників Гостинного двору», - заявив О.Бригинець.

Депутат зазначив, що на цей момент всередині Гостинного двору протиправно утримуються дві людини, яких захопили нападники «під прикриттям міліції». Серед них один священик.

«Йдеться не про те, чи хороший проект реконструкції чи ні, чи Гостинний двір є пам’яткою чи ні, чи законно було прийняте рішення про його передачу чи ні, а йдеться про конкретні хамські дії охоронників та злочинну бездіяльність міліції, яка повинна захищати людей», - наголосив О.Бригинець.

Тому депутат вимагає від Генпрокуратури розслідувати незаконні дії охоронної фірми і бездіяльність міліції, а також з’ясувати, чи було судове рішення щодо виселення з Гостинного двору його захисників.

Як повідомляв УНІАН, захисники Гостинного двору заявили про побиття їх активістів. За їх словами, сьогодні вночі в Гостинний двір увірвалися невідомі у чорній формі і виштовхали частину активістів, які перебували всередині, на вулицю. Крім того, противники реконструкції будівлі заявили, що нападники застосували сльозогінний газ і спецзасоби, дозволені для використання тільки співробітникам правоохоронних органів.

За словами потерпілих, міліція не вжила щодо нападників жодних дій.