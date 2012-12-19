Для Арбузова купили ноші за ціною автомобіля

Про це повідомляє сайт Наші гроші. Інформація про результати тендеру міститься у "Віснику державних закупівель". Всього було придбано медобладнання на загальну суму 492 тисячі гривень.

Крім каталки, НБУ купив 18 предметів та приладів, в тому числі приймальний пристрій R-3 для нош з комплектацією відсіку для їх зберігання за 84 458 грн.

Найдорожчим серед придбаного є комфортна версія дефібрилятора-монітора PRIMEDIC Defi-Monitor XD 10xe M 290 (96928) PRIMEDIC Charger Comfort з зарядною консоллю – 109 468 грн.

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З врахуванням цієї закупівлі Нацбанк цього року придбав медичне обладнання і один автомобіль швидкої допомоги Volkswagen T5 на загальну суму 2,51 млн грн.