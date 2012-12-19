Кузьмін каже, що вже шукає замовників вбивства Гонгадзе «в нових умовах»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прямої лінії газети "Комсомольская правда в Украине", відповідаючи на питання журналістів, повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін.

«Справа про організацію замовниками вбивства Гонгадзе в цьому реєстрі зареєстрована. Її назвати старою або новою не можна – вона увійшла до єдиного реєстру буквально недавно. Її вніс слідчий, і з цієї миті ми почали розслідування в нових умовах», - сказав Р.Кузьмін і пояснив, що такими є положення нового Кримінального процесуального кодексу, що набув чинності 20 листопада.

За словами Р.Кузьміна, під час його останньої поїздки до Страсбургу «ми знайшли і вивчили рішення Європейського суду з прав людини, якому 25 років, і воно стосується використання як доказів незаконно зібраної інформації – запису».

Як зазначив перший заступник генпрокурора, у даному рішенні Євросуд указує на те, що якщо інформація (запис) була отримана представниками державних органів незаконним шляхом, вона не може бути доказом у справі, але якщо держава одержала законним способом такі записи від осіб, що робили їх незаконно, то вони є доказами у справі.

«Якщо мотивом цих дій є розкриття вбивства, то потрібно поставити на чашу терезів: що важливіше для суспільства – викривання вбивці або збереження конфіденційності розголошування інформації? Ми вивчаємо це рішення сьогодні, і ми дуже уважно підійдемо до цього питання. Ми спілкуємося з колегами з іноземних юрисдикцій», - сказав Р.Кузьмін.

Він підкреслив: «Все, що ми робимо, робимо для того, щоб зібрати достатньо доказів щодо замовника (вбивства Г.Гонгадзе) і направити цю справу до суду. А суд нехай вирішує: достатньо доказів - недостатньо, справжні плівки (Мельниченка) чи ні».