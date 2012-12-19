Кузьмін каже, що вже шукає замовників вбивства Гонгадзе «в нових умовах»
Слідчі Генеральної прокуратури внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань порушену раніше кримінальну справу про встановлення замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прямої лінії газети "Комсомольская правда в Украине", відповідаючи на питання журналістів, повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін.
«Справа про організацію замовниками вбивства Гонгадзе в цьому реєстрі зареєстрована. Її назвати старою або новою не можна – вона увійшла до єдиного реєстру буквально недавно. Її вніс слідчий, і з цієї миті ми почали розслідування в нових умовах», - сказав Р.Кузьмін і пояснив, що такими є положення нового Кримінального процесуального кодексу, що набув чинності 20 листопада.
За словами Р.Кузьміна, під час його останньої поїздки до Страсбургу «ми знайшли і вивчили рішення Європейського суду з прав людини, якому 25 років, і воно стосується використання як доказів незаконно зібраної інформації – запису».
Як зазначив перший заступник генпрокурора, у даному рішенні Євросуд указує на те, що якщо інформація (запис) була отримана представниками державних органів незаконним шляхом, вона не може бути доказом у справі, але якщо держава одержала законним способом такі записи від осіб, що робили їх незаконно, то вони є доказами у справі.
«Якщо мотивом цих дій є розкриття вбивства, то потрібно поставити на чашу терезів: що важливіше для суспільства – викривання вбивці або збереження конфіденційності розголошування інформації? Ми вивчаємо це рішення сьогодні, і ми дуже уважно підійдемо до цього питання. Ми спілкуємося з колегами з іноземних юрисдикцій», - сказав Р.Кузьмін.
Він підкреслив: «Все, що ми робимо, робимо для того, щоб зібрати достатньо доказів щодо замовника (вбивства Г.Гонгадзе) і направити цю справу до суду. А суд нехай вирішує: достатньо доказів - недостатньо, справжні плівки (Мельниченка) чи ні».