Чоловік Тимошенко просить, щоб суд заборонив йому ще дихати і їсти

Про це йдеться в заяві О.Тимошенка, переданій УНІАН прес-службою ВО “Батьківщини”.

На переконання О.Тимошенка, «абсурдність цього рішення має політичний підтекст, оскільки чинна влада намагається всякими методами втручатися в господарську діяльність підприємців-нерезидентів України. Навіть тих, які працюють за межами держави». За словами чоловіка екс-прем’єр-міністра, «влада чомусь не забороняє Ахметову, Фірташу та іншим придворним олігархам Януковича розпоряджатися акціями створених ними за межами України компаній та не вилучає виведені ними з країни кошти до державного бюджету».

Рішення щодо Britico Product s.r.o. О.Тимошенко розцінює «як вибіркове правосуддя та прагнення знищити підприємства тих, хто займає опозиційною діяльністю та не згодні бути послушними лакеями Януковича».

У зв’язку з цим, зазначає О.Тимошенко, «прошу підконтрольні суди Януковича заборонити мені дихати, їсти, робити офіційні заяви, наказати не дивитися телевізор, бо там деколи показують Януковича, не розповсюджувати по світу факти щодо кримінальних діянь та злочинів режиму Януковича і не робити все інше, що може прискорити повернення Януковича назад до м. Єнакієве».

На тему: Податкова закликає не шукати політики в арешті акцій чоловіка Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська заборонив О.Тимошенку розпоряджатися акціями своєї чеської компанії Britico Product s.r.o. для забезпечення позову у цивільній справі за позовом Державної податкової інспекції в Жовтневому районі м. Дніпропетровська про визнання права власності, визнання припиненим права учасника в компанії, визнання учасником і зобов'язання здійснити певні дії.

18 грудня голова ДПСУ Олександр Клименко сказав, що Державна податкова служба України закликає не вбачати політики у справі звернення податкових органів до суду з метою заблокувати відчуження активів, що належать О.Тимошенку - чоловіку екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Він пояснив, що йдеться про порушення законодавства, за яке ще в жовтні 2012 року було накладено, однак так і не сплачено штраф.

«Суть звинувачення в тому, що було порушене валютне законодавство, і за це накладають штрафи, які не були сплачені. І тому на активи було накладено арешт, з тим щоб сплатити штрафи», - сказав О.Клименко.

Він висловив здивування з приводу того резонансу, який викликало повідомлення про арешт акцій О.Тимошенка. «Що в цій справі особливого? У прізвищі? Податки мають платити всі. І ми не бачимо тих, хто їх може не платити. Всі в рівних умовах. А цей епізод – це поточна робота, і ніякої політики в ньому не немає», - наголосив О.Клименко.