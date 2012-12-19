В ОБСЄ знайшли для України важливе завдання на 2013 рік

Спеціальний представник голови ОБСЄ з гендерних питань Джун Цейтлін сподівається, що одним із пріоритетних питань під час головування України в ОБСЄ в 2013 році буде питання гендерної рівності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час відеоконференції.

«Звичайно, в нас є очікування щодо головування України в ОБСЄ з цього питання», - сказала Дж.Цейтлін.

Вона нагадала, що прем’єр-міністр України Микола Азаров зазначав, що гендерна рівність є одним із пріоритетних питань для України.

«Отже, ми можемо мати певні очікування і побачити, як це буде на практиці», - додала вона.

Дж.Цейтлін погодилася з тим, що в Україні багато жінок працюють у місцевих органах влади, а високі посади їм отримати важко. Дж.Цейтлін зазначила, що подібна ситуація спостерігається не лише в Україні.

«Певний корпус жінок, які зацікавлені державним життям, і треба сприяти їм, щоб вони приходили на вищий політичний рівень. Треба сприяти, щоб політичні партії ставили їх на вищі місця у своїх партійних списках, і переконувати у тому, що це матиме позитивні наслідки на загальнонаціональному рівні», - сказала Дж.Цейтлін.