Джерело: Синові Азарова не вдасться очолити ключовий комітет

Керівництво Партії регіонів визначило кандидатів на посади голів деяких парламентських комітетів. Про деякі кадрові рішення партії влади ZN.UA повідомило високопоставлене джерело у ПР.

За словами джерела, зокрема передбачається, що комітет з питань фінансів і банківської діяльності очолить не син прем'єр-міністра Олексій Азаров, як передбачалося раніше, а голова Ради Нацбанку Ігор Прасолов.

Окрім того, комітет з питань податкової та митної політики дістанеться Віталію Хомутиннику. Комітет з питань бюджету має очолити Євген Геллер.

Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної політики, який до обрання спікером очолював Володимир Рибак, дістанеться Володимиру Вечерку.

Комітет з питань охорони здоров'я збереже за собою Тетяна Бахтєєва, а з питань правосуддя — Сергій Ківалов.

Нагадаємо, що на засіданні 13 грудня Верховна Рада ухвалила рішення про перелік та кількісний склад комітетів парламенту нового скликання, при цьому кадровий склад комітетів затверджений не був.

У відповідності з рішенням передбачалося, що в парламенті сьомого скликання буде 27 комітетів і одна контрольна комісія з питань приватизації. На відміну від парламенту попереднього скликання, комітет із питань фінансової та банківської діяльності, податкової та митної політики розділений на два комітети.

19 грудня голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що в парламенті вже досягнута домовленість про розподіл майже всіх комітетів.

Голосування Верховної Ради з кадрових питань має відбутися 25 грудня.