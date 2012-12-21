УДАР не відречеться від Свободи, незважаючи на заклик Європарламенту

Про це народний депутат, член політради партії «УДАР» Валентин Наливайченко заявив в інтерв'ю газеті “День” (№234-235).

За словами В.Наливайченка, його політична сила з повагою ставиться до резолюцій Європарламенту та інших міжнародних організацій.

“Разом з тим, співпраця і взаємодія опозиційних сил — це один з важливих елементів відновлення парламентаризму в Україні”, - підкреслив він.

Водночас В.Наливайченко висловив сподівання, що представники “Свободи” в майбутньому не допускатимуть проявів ксенофобії, зневаги до людей інших національностей.

“Це вчорашній день. Одні намагаються розділити Україну на Захід і Схід, інші — за національною і етнічною ознакою. Це призводить до дедалі нових конфліктів, які послаблюють Україну”, - переконаний народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Європарламент прийняв резолюцію щодо України, в якій, зокрема, закликав парламентські партії, що дотримуються демократичних принципів, не співпрацювати з ВО "Свобода". Відповідну поправку було включено в резолюцію за ініціативою представника групи Прогресивний альянс соціалістів і демократів, яка є союзником Партії регіонів.

Того ж дня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що його політична сила продовжуватиме співпрацю з «Свободою», незважаючи на рекомендації Європарламенту.