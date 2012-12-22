Янукович: Україні вдасться знайти інвесторів для розвитку інфраструктури ПЕК

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні з нагоди Дня енергетика йдеться: "Енергетичний комплекс є однією з базових складових при формуванні міцної конкурентоспроможної економіки нашої держави. Сьогодні українські енергетики реалізовують важливі завдання з реформування галузі, підвищення її ефективності, розвитку та розбудови ринку електричної енергії", - заявив В. Янукович.

"Переконаний, що завдяки активному співробітництву з міжнародними фінансовими установами і вашій самовідданій праці нам вдасться залучити інвестиції для спорудження та реконструкції інфраструктурних об'єктів паливно-енергетичного комплексу України", - підкреслив Президент.