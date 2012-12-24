Томенко: Призначення Королевської - політичний прикол

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він сказав: «Якщо проаналізувати нинішній склад нового уряду, то, очевидно, що це уряд, який формувався виключно виходячи з інтересів Віктора Януковича».

За його словами, основними умовами створення цього Кабінету міністрів можна визначити такі: усі члени уряду повинні навіть теоретично не конкурувати з В.Януковичем у його боротьбі за другий термін на посаду Президента у 2015 році. «Окрім того, це повинні бути не просто надійні за політичними переконаннями урядовці, а передовсім перевірені фінансово-економічними випробуваннями люди, починаючи з першого віце-прем’єра Сергія Арбузова, який, зрозуміло, буде реальним керівником, представником Януковича й основним комунікатором з Президентом”, - сказав він.

М.Томенко наголосив, що в новому Кабміні фактично більшість урядовців – це люди, які або фактично є членами сім’ї В.Януковича, або претендують ними стати.

Водночас, на його думку, не обійшлося і без винятків. «Хочеш не хочеш, але Президенту треба рахуватися з позицією Росії. Тому Дмитро Табачник як російський націоналіст в українському уряді залишився на своїй посаді. А Наталія Королевська, очевидно, мусила би уособити ідею Януковича про урядову співпрацю з «конструктивною і правильною опозицією», – зазначив М.Томенко.

Він також висловив думку, що призначення Н.Королевської міністром соцполітики є своєрідним “управлінським хітом”, оскільки вона майже весь останній рік присвятила тому, щоб зібрати підписи за звільнення «непрофесійного і корумпрованого» прем’єр-міністра Миколи Азаров. “Це вигладає як політичний прикол”, - сказав він.

«Нинішня структура уряду доводить, що повноваження визначалися під конкретних людей, а не під управлінську «оптимізацію». Тому можна сказати, що формування саме такого уряду із такою структурою, це – повна зупинка розмов про успішну адміністративну реформу урядових структур. Таким чином, Президент нарешті отримав свій «Уряд мрії Януковича», – зазначив М.Томенко.