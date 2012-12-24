Янукович забере Саламатіна до себе у радники

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні В.Янукович, представляючи керівному складу Міністерства оборони нового міністра Павла Лебедєва.

«Для нього (Саламатіна – УНІАН) залишається бажання працювати в нашій команді. Він дав згоду. Тому Дмитро Альбертович буде призначений найближчим часом, після оформлення відповідних документів, радником Президента з питань безпеки й оборони», - сказав В.Янукович.

За словами Президента, П.Лебедєв має досвід і відповідну освіту, і його призначення було погоджене з представниками парламентської більшості.

Кандидатуру П.Лебедєва, за словами глави держави, запропонував прем'єр-міністр України Микола Азаров.

У свою чергу, Д.Саламатін зазначив, що неодноразово звертався до В.Януковича з проханням звільнити його з посади міністра оборони у зв’язку із «необхідністю привести своє здоров’я до ладу».

Д.Саламатін подякував представникам Міноборони за роботу.