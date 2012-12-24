Експерт розповів, чого слід чекати наступного політичного року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час круглого столу в Києві голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

За його словами, 2013 рік “не буде роком визначальним, це буде рік проміжний у політичному сенсі”. “Визначальними будуть, з погляду політичної логіки, друга половина 2014-го і 2015 рік”, - вважає експерт.

В.Фесенко зазначив, що 2013 рік буде роком “боротьби з кризою і реагування на цю кризу”. “Влада з цією кризою боротиметься, мінімізуватиме її наслідки, а опозиція спробує використати ці кризові тенденції для посилення свого впливу. Вона спробують розширити плацдарм і періодично демонструвати свій вплив на розвиток процесів у парламенті і, швидше за все, цей рік буде роком численних локальних конфліктів - конфліктів політичних у парламенті та соціальних конфліктів на вулиці, які будуть спровоковані економічною кризою”, - відзначив він.

На думку В.Фесенка, перемога опозиції на виборах у Києві, у разі їх проведення в 2013 році, “далеко не гарантована”. “За цю перемогу ще треба поборотися, тому що є маса технологічних, електоральних й інших інструментів, включаючи правові інструменти, щоб мінімізувати вплив опозиції в Києві”, - вважає він.

Як припустив експерт, “цілком можливі нові зміни до закону про Київ - столицю України, які просто мінімізують статус і повноваження Київського міського голови, а також можлива зміна виборчої системи з виборів до Київради, що теж може вплинути на результати виборів”. В.Фесенко вважає, що “ці вибори будуть конфліктними”.

Також він вважає, що 2013 рік буде роком “драматичного вибору - геополітичного, цивілізаційного - між європейською і євроазійською інтеграцією”.

“Достатньо великі шанси, значно більші, ніж у 2012 році, на підписання нової угоди з ЄС”, - вважає В.Фесенко.