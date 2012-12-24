Новий губернатор пообіцяв узяти відповідальність

Як повідомляє кореспондент УНІАН, О.Вілкул зокрема сказав, що Д.Колєсніков - наш земляк, якого добре знають в регіоні та в Києві, як дбайливого господарника. О.Вілкул також висловив сподівання, що з новим у керівництвом Дніпропетровська область продовжить ефективний розвиток та досягне нових здобутків.

Д.Колєсніков в свою чергу заявив , що його обов’язок, як керівника, втримати позицію Дніпропетровської області, як регіона-лідера в модернізації економіки з інвестиційною привабливістю. «Область повинна бути першою серед кращих», - сказав Д.Колєсніков, а також підкреслив, що «для цього є всі передумови - ресурси Дніпропетровщини, її вдале географічне розташування та кадровий потенціал». Д.Колєсніков також підкреслив, що в нього є політична воля брати відповідальність на себе і продовжити шлях реформ.

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Дмитро Колєсніков був призначений на посаду 24 грудня указом Президента України.

Довідка УНІАН. Дмитро Колєсніков народився 27 березня 1972 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.

У 1998 р. закінчив Державну металургійну академію України за фахом "інженер-металург", в 2002 р. - Київський національний економічний університет за фахом "економіка підприємства".

Трудовий шлях розпочав у 1992 р. слюсарем-ремонтником на Криворізькому металургійному комбінаті.

В 2006 р. займав посаду виконавчого директора ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», першого заступника голови Криворізької міської ради.

З серпня 2006 р. по листопад 2007 р. – перший заступник міністра промислової політики України.

З листопада 2007 р. по березень 2010 р. - народний депутат України за списком Партії регіонів, заступник голови Спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації, голова підкомітету з питань доходів державного бюджету Комітету ВР з питань бюджету.

У березні 2010 р. призначений міністром промислової політики України.

У грудні 2010 р. призначений головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном.

Д.Колєсніков у жовтні 2010 р. обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів. Входить до постійної комісії обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці.