Чорновіл: В Україні створюється неконституційна монархія

Проаналізувавши склад нового Кабінету міністрів можна зробити висновок, що він є абсолютно ручним, і в Україні створюється, так звана неконституційна монархія. Про це в ефірі «5 каналу» заявив Тарас Чорновіл.

«Фактично, це неконституційна монархія. Кабмін по складу означає дві речі: перше – посилення Cім’ї; друге – абсолютна невпливовість тих людей котрі там будуть; третє – випадковість попадання туди людей, тобто нема означення, адже самі міністри вирішувати нічого не будуть. Їхні заступники, їхні керівники департаментів будуть подаватися зверху, і будуть вирішувати за них. Це був підбір комусь зробити приємно, комусь зробити добре, десь врівноважити окремі важелі впливу і не більше. Сам Кабмін буде, фактично, ручним», – заявив Чорновіл.