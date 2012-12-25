Рибак хоче, щоб українська та російська мови мали рівні права
11:07, 25 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак виступає за рівність статусів української та російської мов.
Рибак наголошує, що Конституції треба дотримуватися
Про це В.Рибак сказав в інтерв'ю газеті «Коммерсантъ-Украина».
«Я представник російськомовного краю, й мені неприємно, коли деякі депутати називають російську мову мовою національних меншин», - сказав В.Рибак.
На його думку, «мовою нацменшин може вважатися, приміром, румунська в Чернівцях або угорська в Закарпатті».
«А російська мова такою називатися не може, нею півкраїни говорить. Я підтримую ідею рівності прав російської та української мов», - сказав В.Рибак.
Разом із тим спікер додав, що потрібно дотримуватися Конституції, в якій записано, що державною мовою є українська.
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