Рибак хоче, щоб українська та російська мови мали рівні права

Про це В.Рибак сказав в інтерв'ю газеті «Коммерсантъ-Украина».

«Я представник російськомовного краю, й мені неприємно, коли деякі депутати називають російську мову мовою національних меншин», - сказав В.Рибак.

На його думку, «мовою нацменшин може вважатися, приміром, румунська в Чернівцях або угорська в Закарпатті».

«А російська мова такою називатися не може, нею півкраїни говорить. Я підтримую ідею рівності прав російської та української мов», - сказав В.Рибак.

Разом із тим спікер додав, що потрібно дотримуватися Конституції, в якій записано, що державною мовою є українська.