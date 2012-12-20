Рибак: Конституцію на референдумі приймати неможливо
00:04, 20 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак вважає, що нова редакція Конституції має прийматися у парламенті, а не на референдумі.
Володимир Рибак
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.Рибак заявив, відповідаючи на запитання журналу «Віче».
«На референдумі Конституцію, на мій погляд, приймати неможливо. Конституція повинна прийматися у Верховній Раді України», - сказав спікер.
За словами керівника парламенту, робота над внесенням змін до Основного закону є дуже складним процесом, у якому мають брати участь фахівці. Також, на думку В.Рибака, конституційний процес потребує громадського обговорення та розгляду у профільних парламентських комітетах.
При цьому голова Верховної Ради не виключив, що деякі питання можуть бути винесені на референдум.
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