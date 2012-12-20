Рибак: Конституцію на референдумі приймати неможливо

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.Рибак заявив, відповідаючи на запитання журналу «Віче».

«На референдумі Конституцію, на мій погляд, приймати неможливо. Конституція повинна прийматися у Верховній Раді України», - сказав спікер.

За словами керівника парламенту, робота над внесенням змін до Основного закону є дуже складним процесом, у якому мають брати участь фахівці. Також, на думку В.Рибака, конституційний процес потребує громадського обговорення та розгляду у профільних парламентських комітетах.

При цьому голова Верховної Ради не виключив, що деякі питання можуть бути винесені на референдум.