У СНД може з'явитися аналог Euronews

Про це повідомляють РІА «Новости».

Він зазначив, що медіаструктури Росії, Білорусії, Казахстану і України ”вже впритул підійшли до створення такого каналу”.

”Завдання це не завтрашнє, а сьогоднішнє - термінове”, - сказав Л.Слуцький. При цьому він зазначив, що вирішуватиметься це питання повинно за підтримки глав держав Співдружності, дипломатичного і парламентського корпусів країн СНД.

Л.Слуцький вважає, що запуск єдиного каналу новин стане першим реальним кроком у формуванні загального інформаційного простору євразійської інтеграції та СНД. ”Ніякого Євразійського союзу не буде, якщо не буде створено спільний інформаційний простір ... Для кого ми проводимо інтеграцію? Для чиновників, для президентів, для депутатів? Люди як не знали, що відбувається у побратимів, так і не знають сьогодні. Ця проблема вельми актуальна і може стати вразливою, якщо це завдання не буде вирішене буквально протягом року - 2013 року”, - додав він.