Депутат пішов з новорічного корпоративу "Батьківщини" на знак протесту
06:45, 27 грудня 2012Політика
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Депутат від "Батьківщини" Олександр Бригінець пішов з новорічного корпоративу партії на знак протесту проведення заходу одночасно українською і російською мовою.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Зараз відбувається корпоратив "Батьківщини", який я змушений покинути на знак протесту. Нічого незаконного - просто він ведеться двома мовами. Я сподівався, що це здивує i лідера фракції Арсенія Яценюка, виявляється він був у курсі, у нього були свої виправдання та пояснення. Не маю нічого проти російської, але не (на) заході фракції, яка відстоює українську мову", - пояснив депутат.
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