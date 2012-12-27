Депутат пішов з новорічного корпоративу "Батьківщини" на знак протесту

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз відбувається корпоратив "Батьківщини", який я змушений покинути на знак протесту. Нічого незаконного - просто він ведеться двома мовами. Я сподівався, що це здивує i лідера фракції Арсенія Яценюка, виявляється він був у курсі, у нього були свої виправдання та пояснення. Не маю нічого проти російської, але не (на) заході фракції, яка відстоює українську мову", - пояснив депутат.