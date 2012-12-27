Литвин пояснив, що очолив комітет ВР з волі Божої

Про це він, як повідомляє Українська правда, він написав у Facebook, відповідаючи на запитання користувача, чому він не пішов працювати в комітеті з питань освіти та науки, як планував.

"У Книзі притч сказано: "Багато задумів у серці людини, але справдиться тільки задум Господній" (Притч.19: 21). Іншими словами: "Человек предполагает, а Бог располагает". Саме так сталося з моїми планами", - написав Литвин.

"Запропонували очолити Комітет з питань національної безпеки і оборони. Погодився, хоча мучили сумніви. Тепер доводиться вникати в новий для мене напрямок", - додав він.

Як відомо, раніше Литвин заявляв, що спікером йому ніхто не пропонує бути, а відтак буде "просто депутатом і працюватиме в комітеті з питань освіти і науки".