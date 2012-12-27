Литвин не бачить своєї провини в тому, що українці погано живуть
Екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин критично оцінює свою діяльність на посаді голови парламенту. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, відповідаючи на запитання інтернет-користувачів.
За словами Литвина, він очолював Раду протягом восьми років з перервою. "Я зробив більше, ніж міг і менше, ніж хотів. Критично оцінюю свою діяльність. Але в той же час вважаю, що народ жив і живе погано не через мене", - підкреслив він.
Як зазначив політик, у 1991 році український народ отримав право на свободу і в той же час право на нерівність, повідомляє Сегодня.
"Визнаю, що мої скромні зусилля щодо зменшення розриву між бідними і багатими не увінчалися помітним успіхом. І не в останню чергу через те, що люди голосують (саме голосують, а не обирають) за багатих і спонсоровані ними партії. Незалежно від того, як вони себе «обзивають» - опозиційні чи провладні. Так склалося, що далеко не всі наші люди зацікавлені в істині. Бо істина - це і велика відповідальність. Насамперед необхідно відмовитися від культивування цього різновиду політичної культури ", - вважає Литвин.