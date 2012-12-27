У парламенті ініціювали розслідування ВР «валютних спекуляцій Турчинова»

"Саме в 2008 році він став офіційним доларовим мільйонером. А мільйони гривень перевів в долари за день до початку обвалу національної валюти України. Відповідний проект постанови (№ 1139) зареєстрований у Верховній Раді України. До складу Тимчасової слідчої комісії пропонується включити 9 народних депутатів",- повідомляє прес-служба депутата.

«Фінансова криза серйозно вдарила по українській економіці та по нашим громадянам. Однак деякі чиновники вищого рангу, замість того, щоб не допустити економічного спаду, займалися валютними спекуляціями. Вважаю таке неприпустимим. У всіх цих фактах нам потрібно розібратися і дати їм належну оцінку, щоб надалі подібного не відбувалося », - зазначила Інна Богословська.

За словами народного депутата, вона розраховує на неупереджену роботу ТСК. «Для цього пропонується, щоб у роботі ТСК взяли участь члени всіх фракцій, в тому числі «УДАРу»,«Свободи» та «Батьківщини». У депутатів з опозиційних фракцій будуть всі можливості для з'ясування обставин даної справи», - наголосила політик.