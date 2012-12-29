На Старий Новий рік росіяни вийдуть на «Марш проти негідників»

Про це УНІАН повідомив координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«У мерію Москви подано повідомлення про проведення 13 січня «Маршу проти негідників». Вимоги - скасування «антидитячого» закону і розпуск Думи», - сказав С.Удальцов.

За його словами, організатори запропонували міській владі маршрут від Білоруського вокзалу або Калузької площі до будівлі Держдуми на Охотному ряду. Кількість учасників акції, згідно із заявкою, повинна становити 20 тисяч людей. Початок маршу заплановано на 14:00, а збір учасників - на 13:00.

«Володимир Путін підписав закон, який прирікає сиріт-інвалідів на повільну смерть. Так звані депутати і так звані сенатори, яких ми з вами не обирали, схвалили це людоїдство», - йдеться в заяві організаторів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який серед іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США.