Єхануров: 2013 рік – останній, коли можливо проводити реформи

Про це в коментарі УНІАН заявив екс-прем'єр-міністр України, екс-міністр оборони України Юрій Єхануров.

«Я прихильник того, що в першу чергу треба вирішити соціальні проблеми. А вирішувати їх ми зможемо тоді, коли передамо повноваження на місцевий рівень. Нам необхідно зайнятися місцевими фінансами і системою забезпечення діяльності місцевого самоврядування. Малі сільради – це додатки до обласної влади, а це потрібно кардинально змінити. Тоді буде надія на розвиток, зокрема для малого і середнього бізнесу», - запевнив політик.

При цьому він звернув увагу, що, реформуючи місцеву владу, необхідно подолати місцевий бюрократизм. «Найважче – це боротьба з місцевим бюрократом з погляду кількості цих бюрократів і кількості бюджетних установ. Їх має бути не більш як 3–3,5 тисячі», - упевнений експерт.

За словами Ю.Єханурова, проведення реформи місцевого самоврядування має на увазі декілька підходів.

«По-перше, потрібно говорити про зміцнення посад, перш за все професійної державної служби і політичних постів. Потрібно розмежовувати призначення, які відбуваються в результаті перемоги на виборах і за суто професійними якостями. Далі - розвиток територіальних громад. Разом з адміністративною реформою необхідна бюджетна реформа, яка дасть змогу громаді мати всі повноваження для здійснення адміністративних послуг, необхідних для життєдіяльності членів громади і утримання бюджетних установ. Громада має забезпечуватися фінансовим ресурсом за рахунок своїх членів і підприємств, що перебувають у комунальній власності», - зазначив політик і додав, що передача функцій на місця може зумовити укрупнення територіальних одиниць і скорочення їх кількості – з нинішніх 11 тисяч до 3 тисяч.

При цьому Ю.Єхануров підкреслив, що 2013 рік – це останній перед президентськими виборами рік, коли в країні можливо проводити реформи.

«Наступний - 2013 рік – дуже сприятливий для реформ в Україні. Що встигнемо зробити за ці 12 місяців, те й буде, тому що 2014 рік стане роком чергової «любові до народу» напередодні виборів. І всі політики в результаті цієї любові завершать роботу на розвиток країни і продовжать лінію любові по відношенню до тих, у кого найбільше голосів, - а саме до пенсіонерів», - упевнений Ю.Єхануров.

Як повідомляв УНІАН, адміністративна реформа в Україні стартувала в 2010 році, проте її головними кроками стала реорганізація центральних органів влади і запровадження в країні Конституційної асамблеї.