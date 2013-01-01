Цьогоріч Україна вперше в історії головуватиме в ОБСЄ

У 2013 році Україна головуватиме в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко окреслив ключові пріоритети головування України в ОБСЄ у 2013 році, серед яких особливо відзначив врегулювання тривалих конфліктів, зміцнення заходів довіри і безпеки на просторі ОБСЄ, використання потенціалу Організації в забезпеченні енергетичної безпеки, сприяння економічному розвитку, в тому числі розбудові нових торговельних і транспортних коридорів.

Україна має намір ініціювати новий діалог у рамках ОБСЄ щодо нових засад майбутнього режиму контролю над звичайними збройними силами в Європі, який мав би враховувати безпекові інтереси усіх країн-учасниць ОБСЄ, незалежно від їх приналежності до будь-яких політико-військових угруповань.

Також Україна приділятиме значну увагу консолідації зусиль ОБСЄ у боротьбі з сучасними викликами і загрозами безпеці, такими як тероризм, торгівля людьми і наркотичними засобами, кіберзлочинність, організована транскордонна злочинність.

Серед пріоритетів головування України в ОБСЄ значне місце посідатимуть питання людського виміру, зокрема, захисту фундаментальних прав і свобод людини на просторі ОБСЄ. Екс-міністр також підтримав необхідність ширшого залучення громадянського суспільства для досягнення цілей Організації.

К. Грищенко також висловив сподівання, що головування в ОБСЄ у 2013 році сприятиме євроінтеграції України.

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про налаштованість України забезпечити ефективне головування в ОБСЄ в 2013 році.

Президент України Віктор Янукович заявляв, що Україна під час головування в ОБСЄ у 2013 році хоче зробити свій внесок у зміцнення безпеки.

Глава держави підкреслив, що головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі є одним із найбільш відповідальних і почесних завдань України в новітній історії її дипломатії.

«Розглядаємо ОБСЄ як оптимальний інструмент для розв’язання заморожених конфліктів та зміцнення взаємної довіри», - сказав В.Янукович.