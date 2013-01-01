Данилишин не виключає, що скоро повернеться в Україну

Про це він заявив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Моє місце в Україні, я готовий включатися в активне життя та сприяти модернізації держави в усьому. Тому час, коли я повернуся, настане досить швидко», - зазначив Б.Данилишин

Він підкреслив, що у продовж всіх двох років перебування у Чехії «не було жодного дня, щоб я не думав про свою державу і не переживав за неї».

«За цей час, чого гріха таїти, ми бачимо, що чинній владі вдалося багато чого зробити, в першу чергу - започаткувати низку системних економічних реформ, вони йдуть досить важко, але йдуть, реформування кримінальної юстиції. Звичайно, що це є досить позитивним процесом. Я у свою чергу робитиму все для того, щоб Україна рухалася в демократичному напрямку, щоб вона сповідувала європейські цінності й місце України в об’єднаній Європі», - сказав екс-міністр.

Б.Данилишин також зазначив, що за два роки перебування за межами України йому довелося багато переосмислити.

«Зараз деякі процеси управління та підходи щодо організації діяльності на певних напрямках бачу інакше. Якби я хоч якось міг впливати на певні рішення, то, враховуючи мій антикризовий досвід 2008–2009 років та науковий доробок, багато помилок в даний час можна було б Україні уникнути. Я не хочу займатися тільки критикою роботи чинного уряду, готовий працювати на благо народу, України в будь-якій якості та брати участь у виробленні рішень щодо протидії новим проявам світової фінансової кризи. Не робить помилок тільки той, хто нічого не робить», - заявив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки в уряді Ю.Тимошенко Богдану Данилишину, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про завдання матеріальної шкоди державі. Б.Данилишина було оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.