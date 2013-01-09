У Китаї журналісти, які страйкували через цензуру, повертаються до роботи
10:05, 09 січня 2013Політика
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Журналісти однієї з найбільших китайських газет Southern Weekend, які два дні страйкували через цензуру держави, погодились повернутися до роботи.
Демонстрація стала першим проявом протесту проти цензури у Китаї за останні 20 років
Як повідомляє Бі-Бі-Сі Україна, згідно з домовленістю, досягнутою 9 січня, журналістів не буде покарано. При цьому, чи триватиме контроль та втручання у роботу видання, незрозуміло.
Відзначається, що демонстрація, яка стала першим проявом протесту проти цензури у Китаї за останні 20 років, була викликана тим, що газету замість Новорічного привітання змусили опублікувати пропагандистську заяву.
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