ЗМІ: Батько кандидата на посаду голови НБУ працює в Газпромі

Про це пише Українська правда.

Як сказано на сайті "Газпрому", Соркін обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту з інвестицій і будівництва російського ВАТ "Газпром".

Згідно з інформацією на сайті, на цій посаді Соркін працює з 2010 року, а з 2007-2010 рр. він обіймав посаду заступника начальника Департаменту інвестицій та будівництва ВАТ "Газпром".

Соркін народився 2 червня 1944 року в російському Ставрополі і з 1960-х до 1997 рік жив і працював в Україні, зокрема - на донецькому "Южниигипрогаз". Після цього він повернувся в Росію, де через деякий час почав працювати в "Газпромі".

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Водночас, згідно з даними Ukranews, обидва Соркіни досі зареєстровані за адресою Донецьк, вулиця Академіка Туполєва 22, квартира 80.

Нинішній кандидат на посаду голови НБУ Ігор Соркін, за наявними даними, народився в Україні, а вчився з 1992 року в Курському філіалі Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту, а також працював на посаді фінансового функціонера в ВАТ "Євро Трейд" (Уфа).

Як повідомлялося, 9 січня, президент Віктор Янукович запропонував Верховній Раді призначити Ігоря Соркіна головою Нацбанку.

Чинний голова НБУ Сергій Арбузов в кінці грудня був призначений першим віце-прем'єром. З того часу Соркін виконує його обов'язки.