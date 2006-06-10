, і що політики мусять створити більшість у ВР

Київ. 10 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що повторних парламентських виборів не буде, і що обрані народні депутати мусять створити більшість у Верховній Раді.

На цьому В.ЮЩЕНКО наголосив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу.

“Пам’ятайте – повторних виборів не буде. Сьогодні вам довірено відповідати за країну, отож, ви мусите створити більшість!”, - підкреслив Президент, звертаючись до політиків, додаючи, що зовнішні загрози та внутрішні проблеми потребують від них консолідації, а не егоїзму.

Серед принципових моментів, які, за словами В.ЮЩЕНКА, треба пройти політичним силам, аби сформувати коаліцію є те, що цей процес повинен відбуватися з урахуванням результатів виборів. “Це означає, що БЮТ, який набрав більше 22% голосів виборців, першим обирає посаду – прем’єра чи голови Верховної Ради. Блок «Наша Україна», який набрав близько 14%, має право наступним назвати посаду, на яку претендує. СПУ, яку підтримало близько 5% виборців, третьою називає свої кадрові пріоритети. Ми повинні поважати вибір народу України – це обов`язок кожного відповідального політика, кожного, хто у своїй діяльності дотримується принципів демократії”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також підкреслив, що головним в процесі формування Коаліції є питання погодження принципів та програмних положень. “Формувати Коаліцію без узгодження принципових підходів щодо реформ та організації влади – все одно, що рушити в дорогу без чіткого маршруту та зрозумілої кінцевої мети”, - зазначив Президент.

Щодо розподілу посадових портфелів він наголосив: “Я не допущу ніяких торгів стосовно розподілу за політичними квотами посад, які за Конституцією визначаються виключно Президентом України. В тому числі, керівників силових структур, міністра закордонних справ, керівника СБУ, секретаря РНБО, глав обласних і райдержадміністрацій”.

Водночас, в цьому контексті він зазначив, що спілкування з учасниками переговорів з формування коаліції дозволяє йому сподіватися на те, що вони поділяють такі погляди.

“Багато чого в напрямку погодження принципових позицій вже зроблено. Це надає мені оптимізму”, - сказав Президент.