Власенко: Тимошенко не хоче грати в піддавки з Януковичем

Захисник екс-прем’єра України Сергій Власенко каже, що Юлія Тимошенко вже добу не спить.

Про це народний депутат від ОО "Батьківщина" розповів ефірі ТВі:

"Наскільки мені відомо, Юлія Тимошенко сьогодні справді ночувала у душовій камері. Вона перебувала сьогодні весь день у коридорі. Вона практично весь день не спить. Офіційно вам заявляю, що протягом доби Тимошенко не спить. Вона не має змоги цього робити".

Адвокат запевнив, що Тимошенко не буде співпрацювати з Президентом: "Тимошенко не хоче грати в піддавки з Януковичем, який зараз робить вигляд, що у нас відбувається чесний суд в Харкові, що у нас нібито реалізуються права Тимошенко. Тимошенко не буде грати в цю гру".