Янукович узяв Герман позаштатним радником
21:38, 09 січня 2013Політика
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Герман та Скубашевського призначено позаштатними радниками Президента.
Ганна Герман тепер позаштатний радник
Президент України Віктор Янукович призначив Ганну Герман і Станіслава Скубашевського своїми радниками.
Відповідні укази, датовані 9 січня, оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документами, Г.Герман і С.Скубашевський будуть позаштатними радниками В.Януковича.
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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2012 року В.Янукович звільнив С.Скубашевського з посади заступника глави Адміністрації Президента у зв'язку з обранням його народним депутатом.
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